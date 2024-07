Calcio i convocati dell’Argentina per le Olimpiadi | c’é anche Beltran

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Siamo ormai giunti ai nastri di partenza del torneo olimpico didi Parigi 2024. Tra le formazioni più importanti al via della manifestazione non possiamo non citare l’Argentina. L’Albiceleste, che si sta preparando per la finale della Copa America, si concentrasul torneo a Cinque Cerchi. Il selezionatore Javier Mascherano ha stilato una lista di 23 giocatori che prenderanno parte ad una settimana di lavoro allo Stadio Lionel Messi di Ezeiza, in vista di due amichevoli con la Nazionale del Paraguay, anch’essa qualificata al Mondiale. Tra i 23ci sonodue giocatori della Serie A: Lucasdella Fiorentina e Santiago Castro, in forza al Bologna. Non c’è Matias Soulé (Juventus) e non ci sono nemmeno Leo Messi e Angel Di Maria, che erano stati spesso accostati ai possibilidi Mascherano.