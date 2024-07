Accordo Hamas-Israele per un piano in tre fasi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un alto funzionario statunitense ha rivelato al Washington Post chepotrebbero aver raggiunto unper risolvere il conflitto in Medio Oriente, accettando unin tre, con una fase due di "governance a interim". Secondo il funzionario, "il quadro è concordato" e ora le parti stanno "negoziando i dettagli su come verrà implementato", un processo che potrebbe richiedere tempo. Nella Fase 2, nénégovernerebbero Gaza. La sicurezza sarebbe garantita da una forza addestrata dagli Stati Uniti e sostenuta da alleati arabi moderati, composta da circa 2.500 membri dell'Autorità Nazionale Palestinese a Gaza che sono già stati approvati da. Benyamin Netanyahu ha pero’ gettato acqua sul fuoco: « Sono impegnato a favore delper il rilascio degli ostaggi, ma gli assassini diinsistono con richieste che contraddicono ile mettono in pericolo la sicurezza di», ha dichiarato.