Heather Morris ricorda Naya Rivera a 4 anni dalla morte | Fa ancora male

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sono già passati quattroda quandoè scomparsa nella acque del Lago Piru in California e una delle sue più care amiche in questi giorni è tornata a parlare di lei.in un nuovo post su Instagram hato la sua amica e collega: “Non riesco proprio a credere che siano passati 4ragazzi, come vola il tempo. Eppure ogni anno mi sorprendo di quanto faccia. Io e te siamo cresciute insieme, ci siamo lasciate e siamo tornate insieme in un modo così bello. Dio, mi manchi così tanto Ho sempre la sensazione che non te ne sei mai andata davvero mi sembra che tu siaqui con noi a guidarci verso il nostro massimo potenziale. Mi manchi Nay Nay“. Oh Hemo pic.twitter.com/rZf8UiTevm —Team ?? (@Team) July 8, 2024 no matter the year, circumstance, or strifes everyday you’re alive is a blessing.