Fiorello la figlia si è fidanzata | la reazione di papà

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Personaggi Tv. Angelicaha un fidanzato. La ragazza ha 18 anni ed è l'unicadel noto comico siciliano e della moglie Susanna Biondo. L'abbiamo vista più volte a Viva Rai2!, dove si è esibita cantando e suonando il pianoforte. La giovane quest'estate ha trovato l'amore: ladi Rosarioè stata pizzicata a Taormina, in Sicilia, insieme ai suoi genitori, ma c'era anche il suo nuovo fidanzatino Adriano. Notoriamente innamoratissimo della, come ha presol'ingresso del primo amore? (Continua dopo le foto) Chi è AngelicaLadi Rosarioè nata il 28 giugno del 2006 a Roma e ha una sorellastra di nome Olivia, nata dalla relazione della madre Susanna con un altro uomo.