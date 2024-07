Cina | Chongqing offre servizi di viaggio ai turisti 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 lug – (Xinhua) – Un agente di polizia presenta la politica di esenzione dal visto a uno straniero presso il dipartimento di amministrazione delle uscite e degli ingressi dell’Ufficio municipale di pubblica sicurezza di, nell’omonima municipalita’ sud-occidentale cinese, il 9 luglio 2024. Nella prima meta’ di quest’anno,ha gestito piu’ di 150.000 passeggeri stranieri in entrata e in uscita, 4,9 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Con l’ottimizzazione delle politiche sui visti,continua a migliorare la gestione degli itinerari per i gruppici in entrata,ndo ai viaggiatori stranieri scelte piu’ flessibili sui porti di entrata e uscita. Nel frattempo, e’ stato istituito un meccanismo di coordinamento dei visti tra i porti della municipalita’ die della provincia del Sichuan, nel sud-ovest della