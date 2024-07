Chicago Fire | tutto quello che sappiamo della caserma 51 in vista della stagione 13

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha un aspetto molto diverso nel 2024 rispetto al decennio precedente. I vigili del fuoco sono morti, sono stati vittime di tragedie personali o hanno semplicemente deciso che la Città del Vento non faceva per loro. Così è la vita. I cambiamenti sono stati più pronunciati negli ultimi anni, però, a causa dei numerosi cambi di cast. Intredicesima, vale la pena fare un passo indietro e fare il puntosituazione. C’è stata un po’ di confusione riguardo alle promozioni51, sopratcon la recente uscita di scena del capo Boden (Eamonn Walker), quindi abbiamo deciso di illustrare l’attuale organicoe ciò che potrebbe cambiare nel corsoprossima. La51 ha cinque divisioni separate La51 è suddivisa in cinque unità principali.