Baronissi Siniscalco | Fondi FSC | ennesima ed inutile distrazione della Sindaca Petta per seguire la propaganda di De Luca

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Come già accaduto per l’autonomia differenziata il Sindaco di– presente ieri alla riunione in regione Campania con Marino- continua aDeed i suoi errori. Ormai il governatore non è più credibile, come non lo è il PD, e continua a lamentarsi e fare campagna elettorale sui pericoli dell’autonomia differenziata dimenticando che la sua incapacità amministrativa ha portato la Campania ad essere ultima in quasi tutti i settori e ciò indipendentemente dalla “questione autonomia”. Le favole che racconta non ingannano più nessuno così come sulla questione deiche bloccano i sindaci campani; infatti mentre pochi sindaci erano in riunione, il CIPESS ha deliberato a favoreRegione Campania l’assegnazione di 388,5 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per permettere ai comuni di completare gli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2023.