Offerta Sky | intrattenimento sport e connessione a 3990€

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 9 luglio 2024) NuovaSky in un pacchetto tutto incluso che comprende lo, lain fibra ottica e l’in un solo abbonamento scontato per un anno e messo. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per accedere a un servizio completo e di alta qualità, ideale per chi desidera il meglio sia in termini di connettività che di. AttivaSkylampo ho Mobile: 100 GB, tutto senza limiti a 5,99€ e 5G a 0,99€ NuovaSky da prendere al volo! Sky lancia una nuovache promette di essere una vera e propria standing ovation per tutti gli amanti dell’e dello. Con la velocità dellaSky Wifi, Sky TV e Sky, tutto a soli 39,90€ al mese per 18 mesi.