Il grande caldo arriva a Firenze con due giorni da ‘bollino arancione’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo qualche momento di incertezza l’estate è pronta a decollare anche sul fronte delle temperature. E fra le città più calde dei prossimi due(mercoledì 10 e giovedì 11 luglio) ci sarà ancheche si è visto assegnare dal ministro della salute, che elabora le previsioni per 27 città italiane sulle ondate di calore, il bollino arancione., in questo senso, è in buona compagnia. Domani farà moltoanche a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Giovedì condivideranno la condizione di afa anche, oltre ad alcune conferme, Ancona, Torino e Verona. Ma ci saranno realtà dove la situazione andrà anche peggio: previsto ilrosso’ per giovedì a Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste.