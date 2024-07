Tennis Petra Kvitova diventa madre | è nato il suo primogenito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024)ta: lata ceca ha dato alla luce il suo. La due volte campionessa a Wimbledon ha diffuso la notizia della nascita di suo figlio tramite i social network, esprimendosi con gioia per il gioioso avvenimento: “Petr, 7.7.2024“.e Jiri Vanek, marito e coach dell’atleta detentrice di 31 titoli nel circuito Wta, hanno dunque festeggiato per la splendida notizia e l’hanno condivisa con gli appassionati die sport attraverso Facebook. La giocatrice nata a Bilovec, classe ’90, non ha annunciato il ritiro dopo la gravidanza e dunque tornerà in campo non appena troverà la giusta forma, così come recentemente Elina Svitolina e in passato Serena Williams.: èil suoSportFace.