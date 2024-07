Hockey ghiaccio | Mike Keenan lascia la guida della Nazionale La motivazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un nuovo progetto in vista delle sempre più imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Laitaliana disunon sarà piùta daPelino, head e assistente coach canadesi entrati a far parte del gruppo azzurro due anni fa. La notizia è stata riportata lo scorso weekend dalla Federazione Italiana Sportattraverso un comunicato. Non si tratta di un addio burrascoso, bensì di una risoluzione consensuale che, basandosi su nuovi accordi, coinvolgeranno comunquein qualità di consulente tecnico e strategicoFISG durante la preparazionerassegna a cinque cerchi. Ricordiamo che l’allenatore non è potuto essere disponibile per i recenti Mondiali di Prima Divisione andati in scena a Bolzano e, per il futuro, non potrà garantire la sua presenza nei prossimi sei mesi.