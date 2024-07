Giacomo Bozzoli ripreso nell’hotel a Marbella | il Tg1 mostra l’immagine più recente del latitante recuperata dalla polizia spagnola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sono i primi elementi concreti. La dichiarazione di una receptionist d’albergo e soprattutto un fotogramma. Che testimoniano la reale presenza in Spagna la scorsa settimana, quantomeno fino a prima dell’1 luglio, di, il 39enne bresciano condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario gettato nel forno della fonderia di famiglia l’8 ottobre 2015 a Marcheno, nel Bresciano, edal giorno del verdetto definitivo della Cassazione. Dal sud della Spagna, precisamente da, laiberica ha fatto sapere alle autorità italiane che le telecamere del resort Hard Rock hannoil 39enne il 30 giugno, un giorno prima della sentenza definitiva. Nelle immagini –te in esclusiva dal Tg1 – si vede il bresciano con il figlioletto e la compagna.