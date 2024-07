Donald Trump delude i Pro Vita | toni pacati sull’aborto e nessun riferimento al matrimonio tradizionale nella piattaforma repubblicana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladel partito repubblicano approvata darischia dire i sostenitori dei movimenti anti-abortisti e «pro life». L’ex inquilino della Casa Bianca, candidato conservatore alle elezioni presidenziali di novembre 2024, ha dato il via libera al documento di partito, che riflette le sue posizioni anche su questioni delicate come l’aborto e ilegualitario. Secondo quanto riporta il New York Times, la sezione sull’interruzione volontaria di gravidanza è stata ammorbidita: non c’è alcuna un divieto nazionale delle interruzioni di gravidanza, ma si precisa che i repubblicani sono contrari all’aborto quando la gravidanza è avanzata. L’aborto, una questione elettorale L’intervento diper ammorbidire la posizione del partito repubblicanoè tutto fuorché casuale.