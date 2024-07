Antinfiammatorio idratante e anti-età l' estratto della ciliegia viene incorporato in molti prodotti viso e corpo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Le ciliegie, di qualunque varietà esse siano, sono uno degli ingredienti del beauty casebella stagione. Nessunaè uguale all’altra. Eppure tutte, nonostante l’aspetto e il gusto differenti, sembrano vantare importproprietà per ile la pelle. Tant’è che persino i profumieri ne celebrano la fioritura e la raccolta con composizioni romche e, a tratti, maliziose, in grado di infondere il buonumore. E non solo. Nail art di Primavera/Estate: le unghie di tendenza X Leggi anche › Make up occhi: gli ombretti monocromatici sono il trend dell’estate 2024 La, protagonista beauty d’estate «La loro polpa è ricca di vitamina A dalle virtù riequilibr, ma anche di vitamina C uniformante e, soprattutto, di antocianineossid» dice la cosmetologa Antonella Antonini.