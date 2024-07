Vaccini | Boccia Pd ' da Borghi assurda provocazione che dicono Meloni e Tajani?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Non perdiamo tempo a commentare gli emendamenti presentati dal senatoreal Dl liste d'attesa. Se si tratta di una convinzione fa il paio con la volontà che ha animato e anima chi, a destra, ha voluto la commissione Covid. Se si tratta di unasiamo di fronte a qualcosa di tragico e pericoloso". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco. "La verità è che nella compagine governativa siede una minoranza no vax che spesso alimenta pericolose tentazioni. Non dobbiamo spiegare al senatoreil valore e l'importanza deinella storia e nello sviluppo del nostro paese. Vorremmo però sapere cosa ne pensano la Presidente del Consiglioe il suo vice Antonio", aggiunge