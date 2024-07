Quanto guadagnano gli influencer? Tutte le cifre di un mercato da 350 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 luglio 2024) Un settore in crescita e in trasformazione, con YouTube, TikTok, Instagram a trainare audience e ricavi, mentre Facebook e Twitter/X sono diventate insignificanti. L'annuale fotografia dell'marketing italiano realizzato da DeRev, società di strategia e comunicazione digitale che dal 2021 fa i conti in tasca a vip e mini star, delinea unin crescita per i creator più piccoli, a scapito dei grani nomi. Sono in picchiata le quotazioni di Celebrity e Mega, in calo sule piattaforme perché pagano gli avvenimenti dell'ultimo anno. “Il caso The Borderline e il Pandoro Gate hanno inciso profondamente sul mondo degli- dichiara Roberto Esposito, Ceo di DeRev - Non si riducono gli investimenti o l'interesse degli utenti nei confronti dei creator, ma cambiano le modalità di relazione e le aspettative nei loro confronti, secondo due driver principali: la fiducia nell'e il valore del contenuto”.