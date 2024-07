Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 18 | 36 ore

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 6 luglio 2024) Sabato 13 luglio 2024 è andata in onda ladal titolo “36 ore”, diciottesimo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/18 Per scongiurare la chiusura dell’ospedale, il personale medico è stato costretto a subire un drastico taglio del salario, vedendolo dimezzare. A rendere la situazione ancora più insostenibile sono i turni massacranti di 36 ore, che mettono a dura prova la loro resistenza fisica e mentale. La tensione cresce, raggiungendo il culmine durante un acceso diverbio tra Ferman e Ali, che esplode in sala operatoria.