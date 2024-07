Anche Forlì nelle etichette del succo Yoga alle nettarine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 –, la storica marca romagnola dei succhi di frutta nata nel 1946 a Massa Lombarda, dedica un’etichetta al gusto di pesca nettarinaalla città di. Un viaggio scandito dtappe in otto città romagnole per celebrare il forte legame del marchio con la sua terra, insieme ad una produzione simbolo di intere comunità. Si tratta di ‘limited edition Saluti dalla Romagna’, la novità per l’estate 2024 al gusto pesca nettarina rivolta ai bar romagnoli e dell’area metropolitana bolognese. Una collezione speciale in otto bottiglie che raccontano il territorio per celebrare la migliore frutta romagnola: un assaggio autentico, un’edizione speciale volendoda collezionare, con le iconiche illustrazioni delle principali città.