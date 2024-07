Domani al via il ’Palio del Mare’ | Avversari ma mai nemici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), sabato 6 luglio, avrà luogo la diciannovesima edizione deldeldi Porto Sant’Elpidio ed i vari rioni, dopo la cerimonia di benedizione e del giuramento di mercoledì sera, sono pronti a darsi battaglia in pista per la tanto attesa staffetta. Ancora non sono stati svelati i 10 frazionisti che ogni squadra metterà in campo, ma già in Chiesa al momento del giuramento è stato possibile vedere le rose al completo. " Sarete, ma mai– ha detto Don Tarcisio durante la messa di mercoledì – la festa unisce il quartiere e la competizione porta ad un agonismo che deve restare, come sempre, sano e stimolante". Gli allenatori dei vari rioni hanno poi fatto i migliori auguri ai propri atleti, sottolineando che la scelta dei corridori sarà fatta anche sul momento, proprio per capire quale strategia adoperare: per le Balene confermato alla guida dei frazionisti l’esperto Marco Catini; per i Cavallucci l’allenatrice è stata anche quest’anno Pamela Sgariglia; i Delfini affidati a Danilo Splendiani; Sirene ad Alessio Putzu e Squali ancora a Manolo Sisti.