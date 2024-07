Così l’intestino può ‘riparare’ i nervi danneggiati | la scoperta dell’Università di Padova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Unaimportante, merito dell'impegno di una squadra che ha coinvolto anche la professoressa Matilde Cescondi: c’è un legame trae il sistema nervoso periferico. L’esistenza di tale ‘asse’ è stato dimostrato per la prima volta in assoluto. I risultati della ricerca, in parte, non stupiscono. Già negli ultimi decenni, è stato scoperto l’impatto che il microbiota intestinale – composto da batteri, virus e funghi che colonizzano il tratto gastrointestinale – ha un’importante influenza su altri organi, e quindi sulla salute dell’uomo. Ora viene alla luce che la totale o la parziale assenza del microbiota interferisce negativamente suiperiferici e sul loro ‘bersaglio’, i muscoli scheletrici.