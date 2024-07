Sinner-Berrettini che spettacolo e che peccato | a Wimbledon una prova di forza del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Chee che. Jannike Matteohanno fatto spellare le mani al pubblico del centrale di, tra i più esigenti. Un match che poteva valere almeno una semifinale Slam. Perché no, pure una finale. Da qui ilesce di scena già al secondo turno, giocando unche gli avrebbe permesso di vincere certamente contro tutti gli altriti presenti in tabellone, esclusi giusto Alcaraz e Djokovic. Ma resta lo: unadidelazzurro, sul campo più importante al mondo. In questo momento, nessun altro Paese ha la possibilità di schierare dueti di questo livello. Solo l’Italia. E, pregando che l’integrità fisica diresti intatta, viene già da sfregarsi le mani in vista della prossima Coppa Davis.