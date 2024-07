Sempre più europei pensano che in Ucraina la pace tornerà solo negoziando

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il voto del primo turno francese, il precipizio del credito di Biden, sono altrettanti rintocchi di malaugurio per l’. Ieri sono stati pubblicati dei sondaggi ambiziosi, soprattutto uno, dell’European Council of Foreign Relations (Ecfr) condotto ine altri 14 paesi. Il quale mostra che il sostegno dei cittadinialla difesa dell’resta stabile e mediamente alto, ma c’è un divario nettissimo fra la persistente fiduciain una vittoria sul campo e la persuasione europea dell’inevitabilità di una conclusione negoziata (con la sola eccezione dell’Estonia). Italia e Grecia hanno il più basso grado di fiducia in una vittoria, e un’aspettativa nella media di un esito attraverso una trattativa. Nella maggioranza dei paesisi auspica un aumento delle forniture di armi all’, soprattutto in Svezia, Polonia, Gran Bretagna, Olanda e Portogallo.