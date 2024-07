La latitanza di Giacomo Bozzoli e le amicizie nei paesi dell’Est | Potrebbe essere scappato in Montenegro o in Albania

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024), sua moglie Antonella Colossi e il figlio di nove anni sono in fuga dalla notte tra il 23 e il 24 giugno. Secondo il suocero i tre si trovano in Francia. Mentre è stato firmato il mandato d’arresto europeo che lo accompagnerà durante la. Ha controllato per l’ultima volta Whatsapp alle 3.30 di quella notte. Poi la sua Maserati Levante da 150 mila euro è stata inquadrata dalle telecamere alle 5.51 a Manerba del Garda e a Desenzano dieci minuti dopo. In tasca ha un passaporto scaduto. E non dovrebbe avere tanti soldi, visto che sui suoi conti non ci sono movimenti sospetti di soldi. Tanto che si ipotizza che stia utilizzando una provvista di denaro in nero. E le sue frequentazioni di lavoro in Austria e Germania, così come le conoscenze di tanti cittadini, suggeriscono un’altra pista per la sua ricerca.