(Di giovedì 4 luglio 2024) In un paese la cui ignoranza giuridica può misurarsi su quella dell’Avvocato del campo elastico, per il quale Matteotti fu ucciso a Bologna nel 2026, può succedere di tutto. Persino che i giornali si infiammino perché “unall’ergastolo è fuggito” (per parafrasare un magnifico film di Bresson). Con ricostruzioni del seguente tenore: “La grandeall’estero pianificata da tempo in ogni dettaglio. Braccato in tutta Europa con moglie e figlio. La beffa dell’arresto mancato: per quasi nove anni ha recitato il ruolo dell’imputato mo”. Dimenticando, quanto meno, che il diritto allanon è mai stato negato nemmeno al tempo di Caino. Soprattutto, nel caso dell’ergastolo confermato in Cassazione aper aver ucciso lo zio imprenditore, è lo stesso giudice che lo indagò, Pier Luigi Maria Dell’Osso, a spiegare al Corriere perché è giusto che fosse a piede libero, e non c’è scandalo: “I presupposti per un arresto, una misura cautelare, si valutano strada facendo, momento per momento”.