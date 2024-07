Il pirata e il tesoro del ponte | uno spettacolo itinerante sulle acque dell’Arno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – Un percorso in acqua su gommoni da rafting tra storie di pirati. La data fissata sul calendario è venerdì 12 luglio quando la riserva naturale diBuriano diventerà lo scenario delloteatraledal titolo “Ile ildel” che, promosso dalla Fondazione Arezzo In Tour e da T-Rafting in collaborazione con l’associazione culturale Noidellescarpediverse, permetterà di vivere un’esperienza unica nel suo genere rivolta a famiglie con bambini a partire dai cinque anni. Questa avventura, in doppio orario alle 18.00 e alle 21.00, proporrà una traversata lungo le anse del fiume Arno accompagnata da guide qualificate e arricchita dai racconti dell’attore e autore Samuele Boncompagni. “Unall’arrembaggio diBuriano”, riporta la presentazione dell’evento, “Un’avventura in piena regola per grandi e piccini, un’emozionante esperienza da vivere a bordo di gommoncini con il colpo di scena dell’arrivo del