Viaggio in Italia | alla scoperta dell’Emilia Romagna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’Emilia, cuore pulsante dell’settentrionale, è una regione che incanta con la sua ricca storia, il patrimonio artistico e la rinomata tradizione culinaria. Questo territorio, che si estende dalle pianure del Po fino all’Appennino, custodisce autentici gioielli d’arte e cultura, offrendo al visitatore un’esperienza unica tra bellezza e gusto. Bologna: la dotta, la grassa, la rossa Il nostroinizia da Bologna, capoluogo regionale soprannominato “la dotta” per la sua antica università, “la grassa” per la sua cucina sublime e “la rossa” per il colore dei suoi tetti e palazzi. Il centro storico, con i suoi quasi 40 km di portici patrimonio UNESCO, è un museo a cielo aperto. Piazza Maggiore, cuore pulsante della città, è dominata dmaestosa Basilica di San Petronio.