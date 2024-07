L' Istituto degli Innocenti guarda al futuro | raccolta fondi per un centro per le famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, mercoledì 3 luglio 2024 - Si è tenuta ieri nel CortileUomini la tradizionale cena annuale didell’alla presenta di 220 partecipanti. Fra di essi, oltre alla presidente Maria Grazia Giuffrida e ai vertici dell’anche il presidente e la vicepresidente della Regione Toscana Eugenio Giani e Stefania Saccardi e la presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo. La serata, organizzata grazie alla FondazioneEts che si occupa di raccoglierea sostegno dei progetti dell’, in particolar modo quelli rivolti ai bambini e allein difficoltà e a quelli di promozione culturale, è stata anche l’occasione per presentare gli obiettivi che il Consiglio di amministrazione dell’Ente si è prefisso di raggiungere entro la fine del mandato (gennaio 2026) e che prevedono l’inaugurazione delper lein collaborazione con il Comune di Firenze; la riqualificazione della GalleriaAffreschi grazie al progetto finanziato con iPNRR del Ministero della Cultura al fine di inserirla nel percorso museale; la ristrutturazione e l’apertura della quinta comunità residenziale dell’(la quarta destinata all’accoglienza della diade genitore-bambino); lo sviluppo della collaborazione con Unicef IRC per l’ampliamento deldi ricerca internazionale ine le celebrazioni nel 2025 del 150° anniversario della chiusura della Finestra ferrata.