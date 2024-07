Situazione idrica a Ponte il chiarimento di Gesesa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon riferimento alladel Comune diritiene doveroso fornire una corretta informazione ai cittadini. L’approvvigionamento idrico diè stato, per diversi anni, assicurato dall’emungimento di tre pozzi situati sul territorio comunale e dalla presa sull’acquedotto del Torano- Biferno. Da febbario 2023 uno dei tre pozzi, quello denominato “scuola media”, è stato chiuso daper la presenza di tetracloroetilene. Si precisa che il monitoraggio settimanale del pozzo aveva evidenziato un andamento crescente dei valori del sopraindicato solvente clorurato, tant’è cheha deciso di chiuderlo in via precauzionale. Anche dopo la chiusuraha proseguito il monitoraggio che ha confermato il crescente innalzamento dei livelli dí tetracloroetilene, al di sopra dei limiti previsti per la potabilità, aspetto che ha indottoad abbandonare definitivamente tale punto di prelievo.