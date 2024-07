Milly Carlucci la figlia si è sposata | chi è il potente marito

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Al settimo cielo in queste ore la padrona di casa di Ballando con le stelle,. LaAngelica si è spostata da pochissimo. “Per la prima volta da quando è nata sento che sta per spiccare definitivamente il volo”, è con queste parole che, solamente qualche tempo fa, parlava del matrimonio dellaAngelica ai microfoni della redazione di Diva e Donna. Un momento che la conduttrice aspettava ormai da tempo, alla fine la 38enne è convolata a nozze con il compagno, domenica 30 giugno. Ovviamente non poteva mancare la foto di rito, pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. Ladi, Angelica Donati, si èlo scorso 30 giugno – notizie.com (fonte foto ANSA)Diversi i vip che si sono avvicendati a Montevettolini, in Toscana, lì dove si è celebrata la cerimonia; tra questi il giornalista Nicola Porro, Simona Ventura, l’ex presidente della Camera, Pierferdinando Casini e Matteo Narzotto oltre al petroliere Ugo Brachetti Peretti, Lucrezia Lante della Rovere e tanti altri.