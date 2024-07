Maltempo ripristinato acquedotto Cogne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 10.15l'di,dopo l'alluvione causata dalnel fine settimana.Ne dà notizia il sindaco Allera, precisando che "per precauzione è comunque necessario far bollire l'acqua per usi alimentari". Oggi saranno evacuati in elicottero gli ultimi 300turisti bloccati per la frana sulla regionale 47. A Breuil-Cervinia si lavora al disalveo del torrente Marmore esondato. Soccorsi all'opera anche in Piemonte. A Macugnaga (VCO) si svuotano dal fango cantine e case investite dall'acqua.