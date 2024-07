L' esito degli esami sulla fascetta | la verità sui dna e la morte di Onorato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Non ci sono tracce di Dna di persone estraneeplastica da elettricista trovata al collo dell'imprenditore Angelo, il cui corpo è stato rinvenuto il 25 maggio dalla moglie Francesca Donato e la figlia Carolinacirconvallazione di Palermo. È quanto hanno evidenziato anche gli ultimi accertamenti della polizia scientifica che confermano che l'architetto si sarebbe suicidato, come scrive il sito palermitano di Repubblica.trovata stretta al collo del professionista non ci sono tracce biologiche di persone estranee, ma solo il Dna dell'uomo e di chi gli ha prestato i primi soccorsi quel drammatico pomeriggio e della moglie che ha provato a soccorrerlo. Un ulteriore elemento che accredita la pista del suicidio, già avvalorata dall'autopsia svolta all'istituto di Medicina legale del Policlinico.