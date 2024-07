La voce dei residenti | urgente necessità di maggiore pulizia nei parchi cittadini

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 2 luglio 2024) Cari con, siamo un gruppo diche desidera porre alla vostra attenzione la situazione preoccupante dellanei. Nonostante la presenza del servizio di raccolta e svuotamento dei bidoncini ogni mattina, durante l’arco della giornata, notte compresa, ci ritroviamo di fronte a cumuli di sporcizia indescrivibili la mattina successiva. Questo problema non è attribuibile esclusivamente alla capienza dei bidoni, che a nostro avviso sono troppo piccoli, ma anche, e soprattutto, all’inciviltà di alcuni frequentatori. È comune vedere bidoni puliti, circondati però da rifiuti sparsi ovunque. Comprendiamo che trovare soluzioni efficaci non sia semplice, ma riteniamo che un giro più frequente della Polizia Municipale con l’emissione di multe o l’implementazione di altri provvedimenti potrebbe rappresentare un deterrente significativo per i comportamenti incivili.