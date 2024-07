Il Napoli su Buongiorno e Spinazzola gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Ile Alessandro: di seguito glitratti dal sito www.tuttomercatoweb.com. È previsto per questo pomeriggio l’incontro fra il, nella persona di Giovanni Manna, e Giuseppe Riso, agente di Alessandro. L’idea è quella di sbloccare al più presto la trattativa che porterà il difensore in azzurro, dopo che è stato richiesto espressamente da Antonio Conte”.ha dato l’ok per il trasferimento al“Lo stessoha dato il proprio assenso al trasferimento, dopo che una stagione fa aveva nicchiato sulla possibilità di finire all’Atalanta, considerata come uno step relativo nella propria carriera”. Verso? “Invece ilincontra il favore del giocatore, nonostante la mancata qualificazioni alle coppe.