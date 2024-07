D’Angelo plaude gli arrivi di Soleri e Aurelio Il terzino riscattabile per 600mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Vendere, patrimonializzare, rinforzare. Seguendo questi principi cardine, Eduardo Macia e Stefano Melissano, hanno concretizzato un’operazione esemplare con il Palermo che, a stretto giro di posta, sarà ufficializzata: cessione del centrale difensivo Dimitrios Nikolaou ai rosanero per circa 1,7 milioni di, acquisizione a titolo definitivo, come anticipato da La Nazione, dell’attaccante Edoardo, valutato circa un milione didal club siciliano e conguaglio di circa 600-700milanelle casse spezzine. In aggiunta, il prestito con diritto di riscatto fissato a circa 600 miladelsinistro Giuseppe(una formula simile a quella adottata per Nagy). In un colpo solo la dirigenza spezzina è riuscita ad abbassare il monte ingaggi, ad acquisire un attaccante che soddisfa in pieno i desiderata di mister, a patrimonializzare il club con un investimento importante sususcettibile di plusvalenza in futuro e, infine, a immettere ulteriore cash nelle casse sociali.