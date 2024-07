Dai mattoni dell’edilizia al supermercato Cresce la città del commercio fuori dal centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Sarzana, 2 luglio 2024 – Le prove generali di traffico in questi giorni di movimentazione di mezzi del g cantiere hanno segnato, in alcune ore, preoccupanti rallentamenti. Ma oltre all’aspetto della viabilità, che il Comune di Sarzana ha comunque inserito tra gli interventi in carico del soggetto attuatore, a crere tensione sulla nuova operazione immobiliare su via Cisa nel quartiere di Santa Caterina è l’obiettivo da raggiungere. Arriverà infatti una nuova struttura commerciale in sostituzione dell’area un tempo adibita a grande magazzino di materiale edile. L’ex Beatini che per anni ha recitato un ruolo economico importante in. Un nuovo complesso in costruzione così come, a pochi metri, si stanno gettando le basi per la costruzione della caserma della Guardia di Finanza che sarà trasferita dall’attuale sede all’interno delle Missioni.