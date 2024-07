Avete notato il grande assente al matrimonio di Cecilia e Ignazio? Ecco chi mancava e perché

Leggi tutta la notizia su donnapop

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati il 30 giugno 2024 nella Villa dei Cento Camini, in Toscana. Fra gli invitati, amici, parenti e colleghi del mondo dello spettacolo, ma qualcuno mancava. Il matrimonio di Cecilia Rodriguez ha contato ben 200 ospiti, ma fra tutti mancava un amico dello sposo: stiamo parlando ovviamente di Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. Durante gli anni di relazione con la showgirl, e anche durante tutte le rotture fra loro, l'ex ballerino di Amici e lo sportivo hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Perché Stefano De Martino non era presente alle nozze? Insieme a De Martino, pare non siano stati invitati nemmeno Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia di Belen, e Angelo Edoardo Galvano, attuale fidanzato della showgirl argentina.