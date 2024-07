Migranti i conti del governo non tornano | non è vero che solo il 10% ha diritto alla protezione

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si tratta di uno dei famosi lapsus piantedosiani, quelli con cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rivela la sua strategia politica sul tema dei. Intervistato lo scorso 27 giugno da La Stampa il ministro ha strenuamente difeso il progetto deldi affittare un’enclave in Albania per piazzarci dei costosissimi centri di “accoglienza e trattenimento” nei siti di Shëngjin e Gjadër. Per Piantedosi l’esborso di 650 milioni di euro per un progetto che avrebbe dovuto partire più di un mese fa e invece è già slittato (forse) a novembre è giustificato dai suoi benefici, in particolareriduzione delle risorse spese dall’Italia e dall’”intera Europa” a “beneficio di persone che poi, al 90 per cento circa, si riveleranno non averne”.