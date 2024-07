La prima guida gastronomica di Napoli in Inglese arriva nelle librerie

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ladisi chiama “Naples: an eater’s guide to the city”, un’opera di Amedeo Colella suddivisa per quartieri «Oltre la pizza, e ciò che troverete elencato nella maggior parte delle guide, esiste una vasta gamma di piatti, prodotti regionali e, più importante, di luoghi che riflettono il ruolo dicome cuore delle identità emergenti d’Italia». Queste le parole di Amedeo Colella che spiega che «il libro è pensato per aiutare i mangiatori curiosi, sia visitatori che locali, a esplorare la ricchezza della cultura culinaria diusando il loro stomaco come bussola». Lo scrittore napoletano Amedeo Colella ha presentato Naples: An Eater’s Guide to the City, ladiscritta ine suddivisa in quartieri.