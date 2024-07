Addio amico da 60 anni Giovannetti nel racconto di chi lo ha conosciuto Oggi la cerimonia solenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una grande vita oltre la tragedia. Una vita salvata alle armi naziste e che lui ha saputo valorizzare. Lucianoè lì, nella cappella della Madonna del Conforto, dove tante volte nei suoi 90si era raccolto in preghiera. Ein Cattedrale riceverà il saluto commosso della sua Diocesi, prima di partire per Fiesole, dove saranno celebrati i funerali solenni e dove sarà sepolto, nel cuore di un’altra Cattedrale. Ma è ilvivo che la gente ricorda con emozione. "Ci siamo conosciuti, stimati, apprezzati per 60: sarò grato in eterno a don Luciano". Lo racconta Franco Vaccari, presidente di Rondine: dice don Luciano, perché sotto il titolo di vescovo batteva il cuore di un prete. "Lo avevonel ’68, era rettore del Seminario: gliemozionanti successivi al Concilio, che per lui era stato pane quotidiano".