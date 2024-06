LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Vauquelin va da solo verso la vittoria Pogacar e Vingegaard vanno via da soli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.08 Evenepoel non ha avuto la forza di seguirli, Roglic si è staccato un po’ prima: al momento la lotta per la gialla vede i due protagoniti che ci apettavamo! 17.07 Che trainata di, ma il vincitore delle ultime due edizioni c’è, eccome se c’è! Scollinato il San Luca! 17.07 E si rinnova il duello!, il danese c’è! 17.06 Anzi no: Roglic è attardato, assieme a Ciccone MA SCCATTAalle sue spalle! 17.05 Non vediamo attacchi in gruppo intanto, ma Bardet ora è dietro! Rischia il transalpino, ma si è staccato un po’! Sono rimasti meno di dieci in avanti, ci sono tutti i migliori! 17.04scollina sul San Luca e ha una quarantina di secondi di vantaggio su Abrahamsen, che viene ripreso dagli altri contrattaccanti.