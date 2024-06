Vuelle Chiusa la pista Vildera Lungo cercasi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) La società è ancora alla finestra per quello che riguarda il contratto firmato di Matteo Imbrò giocatore su cui Pino Sacripanti punta alla grande perché questo play lo ha visto crescere: era con lui con la nazionale Under 20 quando la squadra azzurra vinse la medaglia d’oro, ed anche con lui nell’avventura di Scafati. Al di là dei tempi, che sono soprattutto tecnici e burocratici, sull’arrivo della firma di questo play non ci sono problemi: è solo una questione di ore. Mentre sta stringendo la società per l’ingaggio di Khailil Ahmed la guardia americana che ha praticamente messo nelle mani della formazione di Ostenda il titolo nazionale del Belgio. Un giocatore sul quale crede molto Pino Sacripanti anche perché lo ritiene un vincente ed anche un giocatore di quelli che ci mettono la faccia nei momenti caldi del match.