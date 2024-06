Rilancio per l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 29 giugno 2024)disi trova 21 chilometri a sud della città di, tra i comuni di Potencagnano Faiano e Bellizzi.di, gestito dalla Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. (Gesac), nato nel 1926, è stato adeguato nel 2007 per sviluppare il traffico civile su larga scala e oggetto di un piano di interventi (il Masterplan 2043) presentato nel 2019 dalla Regione Campagna e Gesac da realizzarsi entro il 2043 (anno di scadenza della concessione) con ammodernamento, ampliamento e riqualificazione dell’intero scalo. Nell’estate del 2020 hanno avuto inizio i lavori di miglioramento ed estensione della pista aeroportuale a 2000 metri con moderni ed efficaci impianti di segnalazione luminosa, conclusi a febbraio 2024, mentre per il 2025 – oltre all’ulteriore prolungamento della pista a 2200 metri e alle aree di parcheggio e di accessibilità – è in previsione la realizzazione di un nuovo Terminal per l’aviazione generale che, all’inizio, sarà impiegato anche per voli di aviazione commerciale, nell’attesa della realizzazione del terminale dedicato.