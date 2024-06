Non voglio finire sui social col seno di fuori La furia di Matilde Brandi all’Isola dei Famosi Ecco i finalisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’Isola deicorre verso la Finalissima di mercoledì 5 giugno, in prima serata su Canale 5. In finale, oltre a Edoardo Stoppa, sono arrivati Arthur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Arasl, Edoardo Franco e Samuel Peron. Non ce l’hanno fatta la modella Karina Sapsai, entrata all’ultimo nel gioco, eche ha cercato di lottare con le unghie e con i denti fino all’ultimo. Ma la showgirl non ce l’ha fatta contro il televoto ad eliminazione con Edoardo Franco e Samuel Peron. Laperò si è resa protagonista, suo malgrado, di unprogramma hot durante “La prova dell’Orologio Honduregno”. Nello spostare il tronco di legno pesantissimo alla concorrente è rimasto incastrato il costume, in diretta si è visto il capezzolo.