Nicolò Zaniolo chi è la madre francesca Costa

(Di lunedì 3 giugno 2024)la, donna che ha animato il mondo del gossip da alcuni anni quando il figlio ha raggiunto il successo nel mondo del calcio., laè un’influencer Stasera l’attaccante sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata di Da Vicino Nessuno È Normale, in onda su Raidue.è nata a La Spezia nel 1978 . Nonostante le sue origini liguri è stata sempre una grande appassionata della Roma e in particolare del capitano Francesco Totti. La, in passato, aveva rivelato che la sua passione per la Roma era nata grazie ad un’altra sua grande passione: la musica di Antonello Venditti. Appena ventunenne diventa mamma diè nato dal matrimonio con Igorcalciatore professionista che ha militato tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 in varie squadre di serie B e serie C.