Elezioni comunali 2024 | ecco dove si vota Gli orari le modalità e tutto quello che c’è da sapere

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno– Sabato 8 e domenica 9 giugno i cittadini italiani saranno chiamati alle urne non solo per eleggere i 76 deputati del Parlamento Europeo, su un totale di 720 eurodeputati tra tutti i paesi membri, ma anche per leamministrative e le Regionali in Piemonte. I comuni coinvolti sono circa 3.700, con sei capoluoghi di regione al voto. I cittadini dovranno esprimere la loro preferenza su sindaci e consiglieri. Quando si: date e. E chi puòre Quali sono i comuni in cui sidi voto Quando ci saranno gli scrutini Tutti i Comuni con le amministrative nel primo semestre delQuando si: date e. E chi puòre Come per leeuropee anche per le amministrative i seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23.