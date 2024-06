2 giugno | Salvini ' oggi si festeggia Repubblica italiana non sovranità europea'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - ", il 2, c'è la parata militare, il tricolore, i nostri Alpini, i Carabinieri, chi si è sacrificato per lanazionaleè la festa degli italiani, della, quindi non è la festa della. Cosa è la? Noi abbiamo un Presidente dellaperchè esiste una, perchè esiste unanazionale". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo, ospite di 'In mezz'ora' su Raitre, anche alla luce di in tweet del senatore leghista Claudio Borghi, critico nei confronti del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per le affermazioni di ieri sulla. "Penso all'Europa -aggiunge il leader del Carroccio- come un insieme di Stati sovrani, autonomi, liberi, indipendenti, che insieme mettono insieme alcune energie, alcune forze.