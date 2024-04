Atalanta-Fiorentina 4-1 - nerazzurri in finale Coppa Italia contro la Juve

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Poker dei bergamaschii viola nel ritorno della semiL'batte laper 4-1 nel ritorno della semidi, ribalta la sconfitta per 1-0 incassata all'andata e si qualifica per la: il 15 maggio la squadra di Gasperini affronterà lantus. La partitaLaparte col piede sull'acceleratore e impegna

Bergamo, 24 aprile 2024 - Atalanta e Fiorentina si ritrovano circa venti giorni dopo per la semi finale di ritorno della Coppa Italia 2023/2024. All'andata la decise un gol di Mandragora, unica rete in una partita che ha regalato tante emozioni e ...

Allora era Reggio Emilia, ora sarà Roma. Juventus e Atalanta si ritrovano in finale di Coppa Italia nel 2024 così come era successo nel 2021....

Giuntoli ha detto basta, esonero Allegri: “Ecco la data dell’annuncio” - Il tecnico livornese è sempre più vicino a dire addio alla Juventus In una gara complicatasi improvvisamente per l’uno-due improvviso di Castellanos, la Juventus è comunque riuscita a strappare il ...calciomercato

Atalanta-Juventus in finale il 15 maggio! Lazio e Fiorentina eliminate: tabellone completo e tutti i risultati - coppa ITALIA - Saranno Atalanta e Juventus ad affrontarsi in finale di coppa Italia, come capitato nel 2021. Quella volta furono i bianconeri ad alzare la coppa... Niente da fare per Fiorentina e ...eurosport

Fiorentina in dieci battuta in casa Atalanta: 4-1. Gol di Quarta illude dopo l’espulsione di Milenkovic. Poi il crollo. Pagelle - Schiaffo al 95': il gol di Lookman, sul filo del fuorigioco, stende la Fiorentina. Forse c'era anche un colpo a Biraghi. L'arbitro disegna il fatale rettangolo, convalida la rete e segna la sconfitta ...firenzepost