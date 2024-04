Sanzioni Usa alle forze di difesa israeliane per gravi violazioni | l’indiscrezione scatena Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 aprile 2024) Per la prima volta, unità delledipotrebbero essere oggetto distatunitensi per presuntedei diritti umani ai danni dei palestinesi della Cisgiordania. La notizia – diffusa in un primo momento come indiscrezione e che trova sempre maggiori conferme – ha provocato l’immediata reazione delle autorità, a partire dal premier Benjamin Netanyahu, per il quale si tratta del “massimo dell’assurdità” e di “un basso livello morale”. Secondo quanto riportato da media israeliani, i funzionari del Dipartimento di Stato americano hanno confermato che sono in preparazionecontro il battaglione Netzah Yehuda dell’Idf, accusato di. La decisione potrebbe non essere una ...