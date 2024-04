Forum acqua pubblica - nuove lotte e un’accusa | ‘Sgarbo da Manfredi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

La trincea delItaliano dei Movimenti per l'è sempre là, a 13 anni dal referendum vinto: la privatizzazione sconfitta nelle urne, ma sempre dietro l'angolo. L'assemblea nazionale è ripartita da Napoli, ieri e oggi, al centro missionario di via Mezzocannone. Lo slogan è stato un inno di lotta: "Rilanciamo, non ci rassegniamo!". Perché la consultazione del 2011 è una ferita aperta, e ora si guarda alla Corte europea dei diritti dell' uomo. Il costituzionalista Alberto Lucarelli è appunto intervenuto sull'ipotesi di un ricorso. Obiettivo è chiedere la condanna dello Stato italiano, considerato inadempiente al risultato del referendum. Il clima, quindi, resta battagliero. Dalle istituzioni si invoca chiarezza. E in tal senso, non è mancato un incidente diplomatico. "La prima cosa che avete notato tutti quanti – ha ...