Bastoni titolare | si decide la difesa per Inter-Cagliari! Novità de Vrij – CdS

(Di venerdì 12 aprile 2024)ha saltato la partita di lunedì con l’Udinese, ma tornerà a disposizione per. Inzaghi ha scelto quale terzetto difensivo utilizzare domenica sera, tenendo conto anche della questione de. Il Corriere dello Sport dà le ipotesi in. DI RITORNO – Alessandroci sarà domenica sera in. Il rientro in gruppo, dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori dalla trasferta di Udine, è diventato realtà in questi giorni e ora tocca a Simone Inzaghire cosa fare. Per il Corriere dello Sport, è probabile che sia proprio lui a fare il braccetto sinistro: condovrebbero esserci Francesco Acerbi e Yann Bisseck, quest’ultimo al posto dello squalificato Benjamin Pavard. ...